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14:03, 13 апреля 2023Путешествия

Конюхов рассказал о страхе гибели во время последнего мирового рекорда

Путешественник Конюхов рассказал, как закончился кислород в полете на воздушном шаре

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Путешественник Федор Конюхов рассказал о страхе гибели во время установления последнего мирового рекорда вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Конюхов, поставивший с Меняйло рекорд по дальности беспосадочного перелета на летательном аппарате, отметил, что во время полета на воздушном шаре у них почти закончился кислород. Путешественники не могли спуститься на высоту, где можно дышать, так как это было чревато катастрофой из-за большого количества горных вершин.

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«Ну и я решил: если что, пусть Ваня забирает оставшиеся полбаллона с кислородом. Он сможет посадить шар. И у него дети. А у меня уже внуки. Я уже пожил», — вспомнил Конюхов. По его словам, во время полета им пришлось поволноваться, однако все закончилось благополучно.

Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили полет на воздушном шаре, отправившись из Кировска Мурманской области и приземлившись в Хатанге Красноярского края. Путешественники установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на летательном аппарате: они преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат, который в 1994 году показал японский пилот Мичио Канда.

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Зарина Дзагоева
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