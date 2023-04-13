Конюхов рассказал о страхе гибели во время последнего мирового рекорда

Путешественник Конюхов рассказал, как закончился кислород в полете на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов рассказал о страхе гибели во время установления последнего мирового рекорда вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Конюхов, поставивший с Меняйло рекорд по дальности беспосадочного перелета на летательном аппарате, отметил, что во время полета на воздушном шаре у них почти закончился кислород. Путешественники не могли спуститься на высоту, где можно дышать, так как это было чревато катастрофой из-за большого количества горных вершин.

«Ну и я решил: если что, пусть Ваня забирает оставшиеся полбаллона с кислородом. Он сможет посадить шар. И у него дети. А у меня уже внуки. Я уже пожил», — вспомнил Конюхов. По его словам, во время полета им пришлось поволноваться, однако все закончилось благополучно.

Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили полет на воздушном шаре, отправившись из Кировска Мурманской области и приземлившись в Хатанге Красноярского края. Путешественники установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на летательном аппарате: они преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат, который в 1994 году показал японский пилот Мичио Канда.