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11:52, 13 апреля 2023Экономика

Опубликован перечень считающихся роскошью автомобилей

Налоговая служба опубликовала перечень из 449 считающихся роскошью автомобилей

Фото: Nicolai Berntsen / Unsplash

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала перечень машин, к которым будут применять повышенные коэффициенты транспортного налога.

В список авто, считающихся предметами роскоши, вошли 275 моделей дороже десяти миллионов рублей и 174 моделей дороже 15 миллионов рублей. Среди них — Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Cadillac, Genesis, Aurus, Bugatti и другие автомобили.

Владельцам таких машин направят уведомления о том, что в этом году ставка налога для них вырастет втрое. В 2022-м в перечне роскошных авто числились 345 моделей. Налог за них предстоит заплатить до конца текущего года.

Повышенный налог на премиальные автомобили ввели в России с 2014 года. По первоначальным планам Минфина к ним должны были отнести машины дороже шести миллионов рублей. Позже требования пересмотрели: в перечень внесли машины дороже трех миллионов рублей — к ним применяли коэффициент налога в 1,5. К моделям дороже пяти-десяти миллионов рублей стали применять тройной коэффициент.

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На фоне роста цен в Госдуме предложили повысить нижнюю планку стоимости автомобилей, исходя из которой определяется налог на роскошь, с трех миллионов рублей до четырех. На тот момент в реестре премиальных машин числилось 1387 моделей. Однако в марте 2022-го после введения санкций и резкого подорожания импортных и отечественных автомобилей правительство повысило минимальный порог стоимости сразу до 10 миллионов рублей.

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Вячеслав Агапов
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