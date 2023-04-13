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11:07, 13 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности выпускать компоненты для российских самолетов

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выпускать компоненты для российских самолетов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссия готова выпускать компоненты для российских самолетов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает ТАСС.

«Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы наладить выпуск ряда компонентов», — заявил Лукашенко.

На встрече также было отмечено, что Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирских самолетов Ту-214.

Ранее стало известно, что Минский завод гражданской авиации №407 начнет производить комплектующие для среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214.

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Алевтина Запольская
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