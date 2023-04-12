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15:24, 12 апреля 2023Наука и техника

В Белоруссии захотели производить комплектующие для Ту-214

Минский завод гражданской авиации намерен производить комплектующие для самолетов Ту-214

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова (КАЗ) намерены подписать дорожную карту на производство комплектующих для среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров Ту-214. Об этом сообщил руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько, передает РИА Новости.

«Наш 407-й завод (Минский завод гражданской авиации №407 — прим. «Ленты.ру») подписывает дорожную карту с Казанским авиационным заводом на производство комплектующих для производства самолетов Ту-214. К 2030 году этот завод планирует выйти на производство 70 самолетов Ту-214, в настоящее время он выпускает около пяти самолетов в год», — сказал Щетько.

По его словам, белорусские заводы будут помогать изготавливать компоненты для производства самолетов на КАЗ. Щетько отметил, что сотрудничество между предприятиями наладят в рамках выполнения договоренностей, достигнутых президентами Белоруссии и России в области авиастроения.

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В октябре 2022 года исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сообщил, что в России стартовало производство первых Ту-214. Самолет полностью состоит из российских комплектующих.

В сентябре 2022 года источник РИА Новости рассказал о применении самолетов-разведчиков Ту-214Р для раскрытия военных объектов Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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