В Польше украинец поджег себя с призывом воевать с Россией

RMF24: украинец совершил попытку самосожжения перед генконсульством Украины в Кракове

63-летний украинец совершил попытку самосожжения перед зданием Генерального консульства Украины в Кракове. Об этом сообщает польское радио RMF24.

Отмечается, что сначала пожилой мужчина стоял в очереди в генконсульство, а затем выбежал из толпы, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджог, выкрикивая лозунги с призывом к остальным украинцам возвращаться на родину и воевать с Россией.

«Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал», — указал пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех.

По данным RMF24, свидетели и находившийся рядом патруль полиции смогли вместе потушить пламя. После случившегося мужчину доставили в местную больницу. Медики описывают его состояние как тяжелое.

В апреле 2023 года мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. Его доставили на вертолете больницу, где он позднее умер.

В августе 2021 года гражданин Афганистана попытался совершить акт самосожжения у посольства США в Афинах. 40-летний афганец облил себя горючей жидкостью неподалеку от американского посольства. Находившиеся на месте событий полицейские успели обездвижить мужчину прежде, чем он смог поджечь себя.