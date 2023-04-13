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20:02, 13 апреля 2023Наука и техника

Иран захотел сотрудничать с Россией по программе «Сфера»

Посол Джалали: Иран намерен сотрудничать с Россией по космической программе «Сфера»
СюжетКосмическая программа России:

Изображение: «Роскосмос»

Иран захотел сотрудничать с Россией по космической программе «Сфера», которая подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в четверг на конгрессе «Сфера», передает ТАСС.

Он отметил, что Тегеран официально уведомил Международный союз электросвязи, компанию SpaceX и другие организации о правилах работы спутниковых операторов на территории страны. По словам дипломата, «все, что выходит за рамки», расценивается как незаконные и безответственные действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Ирана и очевидным нарушением международных норм.

«"Сфера" считается исключительной экономической и политической возможностью и возможностью в сфере безопасности. Мы в контексте долгосрочной программы сотрудничества с РФ в области космоса заявляем о готовности и полном своем намерении осуществлять партнерство и присутствие в этом облачном проекте», — сказал Джалали.

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В январе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что космический аппарат «Скиф-Д», который является первым спутником проекта «Сфера», защитит орбитально-частотный ресурс.

В декабре стало известно, что российские спутники, которые входят в группировку «Марафон-IoT», будут выпускать серийно. Группировка из 264 аппаратов охватит всю Землю.

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Даниил Иринин
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