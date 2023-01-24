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15:47, 24 января 2023Наука и техника

Российский «Скиф-Д» испытали на орбите

«Роскосмос»: спутник «Скиф-Д» защитит орбитально-частотный ресурс

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый спутник проекта «Сфера» — космический аппарат «Скиф-Д» — защитит орбитально-частотный ресурс. Об этом в Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

«Поставленные к настоящему моменту задачи выполнены, характеристики соответствуют проектным», — отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что испытания космического аппарата продлятся до ноября, а результаты тестов спутника будут отправлены в Международный союз электросвязи для защиты орбитально-частотного ресурса.

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В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров заявил, что штатную группировку «Скиф» начнут развертывать в 2025 году.

Спутник «Скиф-Д» был запущен на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в октябре.

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Иван Потапов
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