Шесть человек арестовали по обвинению в убийстве российского школьника

В Челябинске суд арестовал на два месяца шесть человек по обвинению в убийстве школьника

В Челябинске суд взял под стражу еще двоих обвиняемых в групповой расправе над школьником. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Новыми фигурантами стали россияне 19 и 17 лет. Молодых людей обвинили по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ, старшего товарища также считают виновным в преступлении по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Всего суд арестовал на два месяца шестерых причастных к расправе над несовершеннолетним, четверо из них оказались иностранцами. По версии следствия, между ними и подростком произошел конфликт в социальных сетях, который молодые люди решили выяснить на встрече 9 апреля, где фигуранты избили потерпевшего и нанесли ему ножевое ранение, после чего украли мобильный телефон и скрылись. Подросток скончался на месте.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области осудили мужчину, зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать.