В квартире на севере Москвы нашли скелет человека

СК сообщил об обнаружении скелета человека в квартире на севере Москвы

Следователи нашли в квартире жилого дома на севере Москвы скелет человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК в Telegram-канале.

Скелетированные останки были обнаружены 13 апреля на улице Дубнинская. «В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заявлении ведомства.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее в апреле в квартире одного из домов по улице Голубинской в Москве из-за протекшей канализации случайно нашли мумифицированное тело женщины. Умершей оказалась 86-летняя пенсионерка. По предварительным данным, она пролежала там полтора года.