Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 13 апреля 2023Россия

В квартире на севере Москвы нашли скелет человека

СК сообщил об обнаружении скелета человека в квартире на севере Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи нашли в квартире жилого дома на севере Москвы скелет человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК в Telegram-канале.

Скелетированные останки были обнаружены 13 апреля на улице Дубнинская. «В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заявлении ведомства.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее в апреле в квартире одного из домов по улице Голубинской в Москве из-за протекшей канализации случайно нашли мумифицированное тело женщины. Умершей оказалась 86-летняя пенсионерка. По предварительным данным, она пролежала там полтора года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.