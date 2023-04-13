Сотрудникам Всемирного банка поручали заискивать перед сыном главы

Guardian: работников Всемирного банка призвали заискивать перед сыном Малпасса в 2018 году

Сотрудникам Всемирного банка поручали уделять особое внимание сыну Дэвида Малпасса — действующего президента организации. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на соответствующую запись.

Отмечается, что работников Всемирного банка призвали заискивать перед сыном Малпасса в 2018 году после того, как Минфин США выступил за увеличение финансирования организации на 13 миллиардов долларов. Сотрудники компании считали 22-летнего Роберта Малпасса «принцем» и «важным малым», который может «побежать к папочке».

В связи с этой ситуацией Всемирный банк сталкивается с «вопросами по поводу стандартов управления». В организации не смогли подтвердит содержание записи, переданной источником.

Ранее сообщалось, что Малпасс решил уволиться. Он будет занимать пост до конца текущего финансового года, который завершится 30 июня.