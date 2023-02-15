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23:29, 15 февраля 2023Экономика

Президент Всемирного банка решил уволиться

Президент Всемирного банка Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост летом

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас решил покинуть свой пост к 30 июня. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы учреждения, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что Мэлпас проинформировал совет директоров о своем намерении 15 февраля. Он будет занимать пост до конца текущего финансового года, который завершится 30 июня. Дэвид Мэлпас руководил ВБ более четырех лет. О его дальнейших карьерных планах не сообщается.

Ранее стало известно, что основной советник американского президента Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер покинет свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности при Белом доме на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за аэростатов.

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Екатерина Подвигина
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