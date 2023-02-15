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22:52, 15 февраля 2023Мир

Советник Байдена по КНР решила покинуть пост на фоне ситуации с аэростатами

Bloomberg: советник Байдена по КНР Розенбергер покинет пост на фоне ситуации с аэростатами

Фото: U.S Navy / Reuters

Основной советник американского президента Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер покинет свой пост старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за аэростатов, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что ее отставка произойдет в следующем месяце. При этом, отмечает агентство, подобное решение не было вызвано инцидентами с разведывательными шарами. «План ее ухода уже давно находится в разработке и не связан с продолжающейся враждой по поводу предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона», — говорится в публикации. Пост Розенбергер займет Сара Биран, которая сейчас работает в Госдепартаменте.

Китайский разведывательный воздушный шар появился над северной частью США 3 февраля. Он был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу Байдена.

Впоследствии в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Один из них был сбит над озером Гурон у границы США и Канады, другой — над штатом Аляска, а еще один — в небе над Канадой.

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Варвара Кузьмина
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