Россиянин поехал на Шри-Ланку и умер после восхождения на гору

Newswire: на Шри-Ланке умер российский турист после восхождения на гору Пунчи Сирипада

Российский турист поехал на отдых на Шри-Ланку и умер после посещения популярной достопримечательности в городе Элла, расположенной в центральном высокогорье острова. Подробности публикует Newswire.

Уточняется, что 37-летний россиянин совершал восхождение на гору Малый Пик Адама, известную также как Пунчи Сирипада, вместе с женой и ребенком, а также еще одной парой из России. «Сообщается, что мужчина почувствовал себя плохо во время поездки на трехколесном транспортном средстве (тук-туке — прим. «Ленты.ру»), он скончался по прибытии в больницу», — говорится в отчете местной полиции.

Сейчас тело туриста находится в окружном госпитале в Бадулле. По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов Шри-Ланки начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в апреле британский путешественник погиб в провинции Кампот в Камбодже при загадочных обстоятельствах, его тело нашли в канализации без рубашки. Местные жители попытались разбудить мужчину, вытащив его, однако приехавшая на место скорая помощь констатировала его смерть.