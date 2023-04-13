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10:23, 13 апреля 2023Путешествия

Россиянин поехал на Шри-Ланку и умер после восхождения на гору

Newswire: на Шри-Ланке умер российский турист после восхождения на гору Пунчи Сирипада

Фото: Ameet Kela / Shutterstock / Fotodom

Российский турист поехал на отдых на Шри-Ланку и умер после посещения популярной достопримечательности в городе Элла, расположенной в центральном высокогорье острова. Подробности публикует Newswire.

Уточняется, что 37-летний россиянин совершал восхождение на гору Малый Пик Адама, известную также как Пунчи Сирипада, вместе с женой и ребенком, а также еще одной парой из России. «Сообщается, что мужчина почувствовал себя плохо во время поездки на трехколесном транспортном средстве (тук-туке — прим. «Ленты.ру»), он скончался по прибытии в больницу», — говорится в отчете местной полиции.

Сейчас тело туриста находится в окружном госпитале в Бадулле. По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов Шри-Ланки начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в апреле британский путешественник погиб в провинции Кампот в Камбодже при загадочных обстоятельствах, его тело нашли в канализации без рубашки. Местные жители попытались разбудить мужчину, вытащив его, однако приехавшая на место скорая помощь констатировала его смерть.

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Валентина Процкова
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