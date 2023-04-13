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15:54, 13 апреля 2023Спорт

Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло

Андрей Рублев обыграл Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло

Фото: Antonio Borga / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга Рублев обыграл соотечественника Карена Хачанова. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.

В следующем матче 25-летний Рублев сыграет против Яна-Леннарда Штруффа. Ранее немец одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.

Также на турнире продолжает борьбу первая ракетка России Даниил Медведев. Он проведет матч за выход в четвертьфинал с немцем Александром Зверевым. Встреча состоится 13 апреля в 17:50 по московскому времени.

Дарья Коршунова
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