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06:41, 13 апреля 2023Мир

В Китае предрекли США неминуемый крах

Global Times заявило о неспособности США обратить вспять свой неминуемый крах

Фото: Unsplash

Стремления США сохранить гегемонию грозят провалом. Об этом заявили журналисты издания из Китая Global Times.

Авторы материала отметили, что все больше стран призывают к новому миропорядку. Кроме того, наблюдается дедолларизация, а государства стремятся укреплять региональное многостороннее сотрудничество. При этом значение БРИКС увеличивается на фоне уменьшения влияние стран «Большой семерки» (G7), поэтому США предрекли неминуемый крах.

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«Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим», — подчеркивается в публикации.

По мнению журналистов, США держат своих партнеров в «ежовых рукавицах», стремясь ограничить действия России и Китая. Кроме того, Вашингтон ведпт экономическую конфронтацию, распространяет, пытаясь притвориться «нежным великаном». «Теперь на это мало кто купится», — заключило издание.

Ранее большинство американцев заявили о неприязни к Китаю. По данным Pew Research Center, 83 процента граждан США негативно относятся к Пекину.

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Марина Совина
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