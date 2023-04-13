В Китае предрекли США неминуемый крах

Global Times заявило о неспособности США обратить вспять свой неминуемый крах

Стремления США сохранить гегемонию грозят провалом. Об этом заявили журналисты издания из Китая Global Times.

Авторы материала отметили, что все больше стран призывают к новому миропорядку. Кроме того, наблюдается дедолларизация, а государства стремятся укреплять региональное многостороннее сотрудничество. При этом значение БРИКС увеличивается на фоне уменьшения влияние стран «Большой семерки» (G7), поэтому США предрекли неминуемый крах.

«Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим», — подчеркивается в публикации.

По мнению журналистов, США держат своих партнеров в «ежовых рукавицах», стремясь ограничить действия России и Китая. Кроме того, Вашингтон ведпт экономическую конфронтацию, распространяет, пытаясь притвориться «нежным великаном». «Теперь на это мало кто купится», — заключило издание.

Ранее большинство американцев заявили о неприязни к Китаю. По данным Pew Research Center, 83 процента граждан США негативно относятся к Пекину.