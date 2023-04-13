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01:25, 13 апреля 2023Мир

Большинство американцев заявили о неприязни к Китаю

Pew Research Center: 83 процента американцев негативно относятся к Китаю

Фото: Unsplash

Подавляющее большинство граждан США негативно относятся к КНР. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Pew Research Center, опубликованного на сайте организации.

Согласно итогам опроса, большинство американцев (83 процента) заявили о неприязни к Китаю. Число респондентов, крайне отрицательно настроенных против Пекина, выросло на четыре процента по сравнению с прошлым годом и составило 44 процента. При этом каждый четвертый из десяти американцев считает Китай скорее врагом США, чем соперником или партнером.

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Кроме того, 62 процент американцев назвали китайско-российское партнерство значительной проблемой для Вашингтона на фоне недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Граждан США также волнует напряженность между Пекином и Тайванем: 47 процентов опрошенных увидели в ней угрозу для страны, что на 19 процентов превышает показатель двухлетней давности.

Отмечается, что опрос провели с 20 по 26 марта среди 3576 американцев. Статистическая погрешность составила порядка двух процентных пунктов.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным были подписаны два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

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Марина Совина
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