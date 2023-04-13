Журнал Time включил арестованного в России Гершковича в список самых влиятельных людей

Журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей 2023 года журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже. Об этом сообщается на сайте издания.

В материале отмечается, что Гершкович вошел в топ-100 влиятельных людей года. По мнению редакции Time, работа в России имела определенные риски для журналиста, однако он продолжал свою деятельность.

Помимо Гершковича, в список самых влиятельных людей 2023 года вошли блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон), предприниматель Илон Маск, а также баскетболистка Бриттни Грайнер, сидевшая в российской тюрьме за контрабанду наркотиков.

Ранее президент США Джо Байден назвал арест Гершковича неправомерным. Он добавил, что намерен поддерживать контакты с семьей арестованного журналиста. Также сообщалось, что Вашингтон будет прорабатывать стратегию по его возвращению на родину.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбудили дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну.