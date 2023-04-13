Россияне бросились скупать землю в Подмосковье

«ЗАИКИН ТОРГИ»: в марте спрос на земельные участки в Подмосковье вырос на 22,11 процента

По итогам марта 2023 года спрос на земельные участки в Подмосковье вырос на 22,11 процента по сравнению с февралем того же года. О том, что россияне бросились скупать этот вид недвижимости в Московской области, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «ЗАИКИН ТОРГИ».

Специалисты отметили, что интерес покупателей к приобретению земли в Подмосковье в нынешнем году рос в двух месяцах из трех. При этом они добавили, что, несмотря на положительную динамику, число обращений в марте 2023-го на покупку участков в регионе оказался на 28,22 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го. Относительно третьего месяца 2021 года в 2023-м снижение составило 10,31 процента.

По итогам первого квартала текущего года количество запросов, связанных с покупкой земельных участков в Московской области, уменьшилось на 30,69 процента по сравнению с январем-мартом предыдущего года. Кроме того, показатель первых трех месяцев 2023-го был на 14,04 процента ниже, чем результат за тот же период 2021-го.

В марте эксперты «ЗАИКИН ТОРГИ» назвали главных покупателей земельных участков в Подмосковье за период с февраля по март 2023 года без учета москвичей. По их данным, ими стали петербуржцы — за указанный период количество обращений от жителей этого города составило 26,64 процента от их общего числа.