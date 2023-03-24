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20:42, 24 марта 2023Среда обитания

Названы главные покупатели земельных участков в Подмосковье

«ЗАИКИН ТОРГИ»: главными покупателями земли в Подмосковье стали жители Петербурга

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За период с февраля по март 2023 года главными покупателями земельных участков в Подмосковье без учета москвичей стали жители Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «ЗАИКИН ТОРГИ».

Согласно данным специалистов, за указанный период количество обращений от петербуржцев, связанных с приобретением земли в Московской области, составило 26,64 процента от общего числа. Вторыми в списке наиболее активных покупателей земельных участков эксперты назвали жителей Ростова-на-Дону с долей в 14,04 процента. Замкнули тройку жители Нижнего Новгорода с показателем в 12,67 процента от общего числа запросов.

В феврале аналитики агентства «Метрика Недвижимость» пришли к выводу, что среди жителей регионов России в 2022 году основной спрос на элитное жилье в Москве пришелся на тех, кто проживает в Самарской области. По их данным, по итогам прошедшего года доля жителей из этого региона достигла семи процентов.

Полина Кислицына
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