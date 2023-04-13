Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 13 апреля 2023Мир

Задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона показали на видео

Телеканал WCVB показал задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона Тейшейры

Американский телеканал WCVB показал видео задержания военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона.

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого в утечке 13 апреля. Официальный представитель американских властей подтвердил, что арестованным оказался 21-летний Джек Тейшейра. Как ранее сообщала газета The New York Times, Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона
Минюст США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов
Задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона показали на видео
В Турции сочли рискованными призывы оппозиции насчет Украины
Назван ценник российской содержанки за одну встречу
Военный эксперт рассказал о биооружии против России
США выразили готовность работать с Россией над реализацией ДСНВ
Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29
Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о схронах СБУ
«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.