Задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона показали на видео

Телеканал WCVB показал задержание подозреваемого в утечке данных Пентагона Тейшейры

Американский телеканал WCVB показал видео задержания военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона.

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого в утечке 13 апреля. Официальный представитель американских властей подтвердил, что арестованным оказался 21-летний Джек Тейшейра. Как ранее сообщала газета The New York Times, Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.