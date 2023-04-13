Предполагаемый соучастник убийства Татарского в аэропорту попал на видео

ФСБ показала видео с соучастником убийства Татарского, показывающим паспорт в аэропорту

ФСБ показала видео, на котором 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов, предполагаемый соучастник убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), предъявляет документы в аэропорту. Запись публикует Telegram-канал «112».

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина протягивает свой паспорт и два авиабилета сотруднице аэропорта в зоне предполетного досмотра. Она проверяет их и пропускает пассажира.

Ранее стало известно, что феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. В течение нескольких месяцев он собирал информацию о Татарском. Также он купил автомобиль и снял квартиру недалеко от жилища военкора.

После того как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и Татарский был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.