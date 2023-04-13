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14:14, 13 апреля 2023Силовые структуры

Соучастник убийства Татарского перед терактом приезжал на кладбище во Владимир

SHOT: соучастник убийства Татарского перед терактом приезжал на могилу к отцу во Владимир

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гражданин Украины Юрий Денисов, предполагаемый соучастник убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), перед терактом приезжал на кладбище во Владимир. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина оставил венок на могиле отца, скончавшегося осенью 2022 года, и уехал. Известно, что Денисов вырос в Мариуполе, а затем вместе с отцом уехал на заработки в Россию и поселился во Владимире. Прожив там год, будущий соучастник теракта уехал в Киев, а его родственник остался в России.

Жена и ребенок Денисова живут в Литве. Также в России у мужчины есть тетя, однако она не поддерживает общение с племянником.

По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. В течение нескольких месяцев он собирал информацию о Татарском. После того как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и военкор был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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