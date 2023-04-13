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06:58, 13 апреля 2023Россия

Ветеран российской разведки раскрыл самые слабые места ВСУ

Ветеран российской военной разведки Клупов назвал технику проблемной зоной ВСУ

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов в беседе с Ura.ru назвал самые слабые места, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, у украинских военных имеются большие проблемы с техникой, поскольку оставшиеся в малых количествах советские вооружения находятся в плохом состоянии, а с западным оружием возникает много сложностей и их поставки могут остановиться в любой момент.

«ПВО, артиллерию, танки — все касается технической стороны, а в первую очередь авиацию можно записывать в проблемные зоны», — заявил он.

Эксперт добавил, что проблемы также возникают и с иностранными вооружениями. Во-первых, каждый солдат вне зависимости от своей специальности должен быть обучен их использованию, а во-вторых, союзники Киева могут в любой момент прекратить поставки этой техники, отметил Клупов.

Ранее замкомандира дивизиона кубанских артиллеристов с позывным Волк заявил, что вопреки популярному мифу российские артиллеристы не работают «по квадратам», как это было принято в Советской армии, неприцельная стрельба практически не ведется.

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Марина Совина
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