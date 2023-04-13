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09:15, 13 апреля 2023Спорт

Хет-трик российского игрока принес «Калгари Флеймс» победу в матче НХЛ

Первый в карьере россиянина Задорова хет-трик принес «Калгари Флеймс» победу в матче НХЛ

Фото: Stacy Bengs / AP

«Калгари Флеймс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 3:1. Победу хозяевам принес хет-трик российского защитника Никиты Задорова. Для 27-летнего хоккеиста это первый хет-трик в карьере. У гостей заброшенной шайбой в игре отметился Ноа Грегор.

Ранее команды лишились шансов на выход в плей-офф НХЛ, который стартует 18 апреля. «Калгари» набрал 93 очка и занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 60 очками расположился на 14-й позиции.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Ранее россиянин играл за «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

Дарья Коршунова
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