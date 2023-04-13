69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:54, 13 апреля 202369-я параллель

В российском регионе вбили первую сваю обещанного Путиным сельского клуба

В Якутии установили первую сваю сельского клуба, который местный дояр попросил у Путина

Кадр: телеграм-канал «Айсен Николаев»

В якутском селе Крестях вбили первую сваю будущего сельского клуба. Возвести сооружение пообещал президент России Владимир Путин. О начале работ сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.

С просьбой построить сельский клуб к Путину обратился местный дояр Владимир Михайлов. О своей мечте он рассказал главе государства на церемонии награждения летом 2022 года. Тогда Михайлова наградили медалью Героя Труда.

«Президент ответил, что обязательно поможет. И помог», — написал глава Якутии. Он добавил, что строительство завершится в конце 2024 года.

Ранее в компании «Норникель» анонсировали строительство самой большой в российской Арктике школы. Учреждение на 1100 учеников появится в Норильске до 2025 года. Инициаторы проекта выразили надежду на то, что проект «Школа высоких широт» поможет выработать в регионе новые подходы к образованию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Под Москвой подросток решил спрятаться на крыше электрички и погиб
Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Мэр российского города призвал жителей любоваться прорывом трубопровода
По мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал
Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH
Объяснена эволюция глаза у человека
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.