В российском регионе вбили первую сваю обещанного Путиным сельского клуба

В Якутии установили первую сваю сельского клуба, который местный дояр попросил у Путина

В якутском селе Крестях вбили первую сваю будущего сельского клуба. Возвести сооружение пообещал президент России Владимир Путин. О начале работ сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.

С просьбой построить сельский клуб к Путину обратился местный дояр Владимир Михайлов. О своей мечте он рассказал главе государства на церемонии награждения летом 2022 года. Тогда Михайлова наградили медалью Героя Труда.

«Президент ответил, что обязательно поможет. И помог», — написал глава Якутии. Он добавил, что строительство завершится в конце 2024 года.

Ранее в компании «Норникель» анонсировали строительство самой большой в российской Арктике школы. Учреждение на 1100 учеников появится в Норильске до 2025 года. Инициаторы проекта выразили надежду на то, что проект «Школа высоких широт» поможет выработать в регионе новые подходы к образованию.