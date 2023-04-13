Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
13:30 (Мск)
Карен Хачанов
Монте-Карло
Даниил Медведев
Сегодня
16:30 (Мск)
Александр Зверев
Монте-Карло
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
12:03, 13 апреля 2023Спорт

Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб

Футболист Арсен Захарян заявил, что через год хотел бы быть игроком европейского клуба

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян заявил о желании выступать за европейский клуб. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кем я вижу себя через год? Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба», — поделился 19-летний спортсмен. Он отметил, что не форсирует события, но хотел бы попробовать себя за рубежом.

В августе 2022-го появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем.

Захарян в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.