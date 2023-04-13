Генерал ФСБ рассказал о методах розыска заказчиков убийства Татарского

Генерал ФСБ Михайлов заявил о важной роли Треповой в поиске заказчиков убийства Татарского

Розыск заказчиков убийства военкора Владлена Татарского осуществлялся, прежде всего, с помощью показаний обвиняемой в исполнении покушения Дарьи Треповой, а также с помощью современных технологий: сегодня преступники неизбежно оставляют после себя следы в сети. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Прежде всего, мы помним, что человек, который совершил это преступление, сейчас находится в СИЗО, с ним работают следственные органы. Дарья оказалась в ситуации неотвратимого наказания, ей важно максимально сбросить с себя вину. Она понимает, что, если будет молчать, получит максимальный срок», — сказал Михайлов.

Кроме того, по его словам, сегодня преступники неизбежно оставляют следы своей деятельности в сети, что в значительной степени упрощает работу сотрудников правоохранительных органов.

«Мы видим, как легко сейчас раскручиваются преступления. Главное — задержать исполнителя, а уже от него раскручивать ниточку к заказчикам. Преступники сейчас повсюду оставляют следы. Есть, кроме того, и электронные базы, оказывающие помощь следствию и оперативным работникам», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что соучастником убийства Татарского был гражданин Украины Юрий Денисов — по версии следствия, он подготовил преступление вместе с Дарьей Треповой и передал ей взрывное устройство.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.