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16:38, 13 апреля 2023Россия

Названо отличие звука взрыва от перехода самолета на сверхзвук

Военный аналитик Литовкин назвал протяжной гул признаком перехода самолета на сверхзвук
СюжетВзрыв в Калуге

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Между звуками перехода самолета на сверхзвуковую скорость и взрыва крайне трудно найти разницу. Однако существуют некоторые признаки, которые помогут отличить одно от другого. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Снаряды разные бывают. Бывают снаряды крупнокалиберные, бывают мелкокалиберные. Только опытный человек разберет, где какой звук. В начале идет протяжный звук, как любой самолет взлетает, а потом хлопок и он уже переходит на сверхзвук, будет громкий рев», — объяснил он.

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13 апреля жители Калуги стали сообщать в соцсетях о двух громких звуках, похожих на взрывы. В беседе с изданием «Подъем» очевидцы рассказали, что они прозвучали утром с разницей в 10 минут, в окнах задребезжали стекла, сработала сигнализация у автомобилей. Региональный МЧС не зафиксировал происшествий.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале объяснил, что звуки были вызваны пролетом двух сверхзвуковых самолетов. Он отметил, что этот факт подтвердили в Росавиации.

29 марта аналогичная ситуация произошла в Ростовской области. Жители услышали громкий звук, однако власти заверили, что это следствие перехода воздушного судна на сверхзвук.

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Варвара Кошечкина
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