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13:22, 29 марта 2023Россия

Власти назвали причину звука взрыва в небе над российским регионом

Губернатор Голубев объяснил хлопок в Ростове-на-Дону переходом самолета на сверхзвук

Кадр: Shot

Взрыв в небе, который слышали жители Ростовской области, связан с работой авиации. Причину громкого звука назвал глава российского региона Василий Голубев в Telegram.

Представитель властей объяснил, что россияне слышали хлопок, возникающий при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

О прогремевшем в небе взрыве сообщали жители Ростова-на-Дону и Батайска. Глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко рассказал РИА Новости, что ЧП и разрушений на территории города нет. Об отсутствии чрезвычайных ситуаций также заявил глава Батайска Роман Волошин в Telegram.

Ранее в Тульской области в результате взрыва после атаки украинского дрона на город Киреевск были повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла. Кроме того, три человека получили ранения. В Минобороны России сообщили, что система навигации упавшего дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы «Поле-21», после чего беспилотник упал, потеряв ориентацию.

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Константин Лысяков
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