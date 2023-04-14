«РВ»: украинское командование мобилизовало отца пятерых детей и отправило его в Артемовск

Украинское командование мобилизовало отца пятерых детей и отправило его под Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Чокнадий, в подразделение которого попал этот солдат, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По его словам, мужчина чудом уцелел во время минометного обстрела накануне. Он находится на передовой, тогда как вместо него там должны оказаться сотрудники призвавшего его военкомата, добавил Чокнадий.

Сам мобилизованный рассказал, что его задержали полицейские, когда он ехал на работу на велосипеде. Его закинули в патрульную машину, доставили в военкомат, причем сотрудники проигнорировали его заявления о статусе многодетного родителя. Спустя несколько суток он оказался на передовой без какого-либо обучения.

Ранее Чокнадий рассказал, что командование бросает в Артемовск необученных бойцов. Боец столкнулся с такими мобилизованными и выяснил, что они даже не умеют заряжать выданное им оружие. «Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили», — сказал он.