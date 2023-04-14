Военный ВСУ заявил, что бойцы прибывшего подкрепления не умеют даже заряжать оружие

Украинское командование бросает в Артемовск (украинское название — Бахмут) необученных бойцов. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), столкнувшийся с таким подкреплением, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По его словам, мобилизованных граждан прямо из военкоматов отправляют на передовую, при этом такие бойцы даже не умеют снаряжать магазины выданного им оружия. «Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили», — сказал он. Тем самым военный опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр, будто на фронт не попадает ни одного не обученного бойца.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Киев бросил мобилизованных при отступлении ВСУ из Артемовска. Военнослужащий отметил, что в городе шли тяжелые бои, украинские подразделения «цеплялись за каждую постройку». Изначально это были наемники и более-менее подготовленные формирования. «А когда они уже начали отступать, то бросали мобилизованных, оставляли их без связи, только с маленькими радиостанциями, которые никуда не добивают. Просто, грубо говоря, бросали их на мясо, на убой», — заявил боец.

В марте подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что принудительно мобилизованных украинских граждан свозят в район Купянска в Харьковской области. По его словам, мужчин привозят на спецтранспорте и зачастую в наручниках. Он отметил, что многие доставленные мобилизованные оказываются одеты в домашнюю одежду либо не по сезону.