«Известия»: боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Киев бросил на убой мобилизованных в Артемовске

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в интервью «Известиям» рассказал, что Киев бросил на убой мобилизованных при отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Военнослужащий отметил, что в городе шли тяжелые бои, украинские подразделения «цеплялись за каждую постройку». Изначально это были наемники и более-менее подготовленные формирования.

«А когда они уже начали отступать, то бросали мобилизованных, оставляли их без связи, только с маленькими радиостанциями, которые никуда не добивают. Просто, грубо говоря, бросали их на мясо, на убой», — заявил боец ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что мобилизованные стали прикрытием для отвода подразделений, их держали под обстрелом артиллерии. Российский военный признал, что подготовка противника была неплохой, однако мощная огневая поддержка штурмовых групп армии России и хорошая координация позволили занять восточную и центральную части города.

Ранее «Русская Весна» сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут контратаку в Артемовске, пытаясь отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни».

