Германия предупредила Китай о катастрофических последствиях войны с Тайванем

Глава МИД Германии назвала возможную войну Китая и Тайваня худшим сценарием для всего мира

Возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия. Об этом предупредила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции во время официального визита в КНР, сообщает Politico.

Политик назвала военную эскалацию в этом регионе ужасным сценарием, поскольку она приведет к мировому экономическому кризису, который затронет в том числе Китай и Германию. «Мы с большой тревогой наблюдаем за ростом напряженности в Тайваньском проливе», — добавила Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала к урегулированию противоречий путем переговоров. Она подчеркнула, что «одностороннее и насильственное изменение статус-кво было бы неприемлемо для европейцев».

Глава МИД Германии приехала в Китай с официальным визитом 13 апреля. Ранее газета Politico сообщила, что Бербок посетит КНР, чтобы «установить истину» в отношениях с Пекином и прояснить позицию Евросоюза по Тайваню.