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09:26, 13 апреля 2023Мир

Названа цель визита главы МИД Германии в Китай

Politico: глава МИД ФРГ Бербок едет в КНР, чтобы «установить истину» в отношениях с Китаем

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок едет в КНР, чтобы «установить истину» в отношениях с Китаем и прояснить позицию Европейского союза (ЕС) по Тайваню после визита в республику президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Евросоюз не должен втягиваться в конфликт между Пекином и Вашингтоном из-за острова. Об этом пишет Politico.

По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в Пекин — еще раз повторить заявленное в правительственном коалиционном соглашении изменение политического курса в отношении Китая, «сделав разъяснение после неудачного визита Макрона».

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В свою очередь депутат от СДПГ по вопросам внешней политики Метин Хакверди добавил, что слова французского лидера создали в США впечатление, что европейцы считают Пекин и Вашингтон «равноудаленными» от Брюсселя с точки зрения ценностей и союзов. «Макрон потенциально нарушил мирный статус-кво вокруг Тайваня, создав общественное впечатление, что Европа не проявляет особого интереса к конфликту», — пояснил политик.

Член СДПГ выразил уверенность в способности Бербок дать понять азиатским партнерам Берлина, что вопрос Тайваня не является внутренним делом Китайской Народной Республики.

Ранее Макрон заявил, что Европейский союз (ЕС) не должен следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в частности, в контексте противостояния между США и КНР из-за Тайваня. «Заинтересованы ли мы, европейцы, в ускорении решения тайваньского вопроса? Нет», — подчеркнул глава государства.

Более того, по словам политика, хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться «под китайскую чрезмерную реакцию или американские темпы».

Виктория Кондратьева
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