Тиктокерша отполировала черную раковину с помощью средства из детской аптечки

The Sun: потерявшую блеск черную раковину можно отполировать с помощью детского масла

С помощью обычного средства из детской аптечки можно отполировать потерявшую блеск черную раковину, рассказала тиктокерша по имени Кристал, ведущая аккаунт под названием @chrystalspalace. На ролик обратило внимание издание The Sun.

По словам Кристал, она пожалела об установке черной раковины, потому что на ней виднее налет, и ее труднее чистить, чем обычную металлическую. В видеоролике она рассказала, что чистит раковину с помощью лимонов, уксуса и детского массажного масла. «Разрежьте лимоны, сбрызните соком раковину, потом добавьте уксуса на места с налетом. Накройте упаковочной пленкой, чтобы не высохло, и через десять минут отскребайте дочиста», — объяснила она.

Подсохшую раковину Кристал протирает с помощью детского масла. «Весь процесс занимает около получаса, но оно того стоит. Детское масло отталкивает воду и препятствует образованию налета», — объяснила любительница уборки.

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