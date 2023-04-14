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15:18, 14 апреля 2023Забота о себе

Тиктокерша отполировала черную раковину с помощью средства из детской аптечки

The Sun: потерявшую блеск черную раковину можно отполировать с помощью детского масла

С помощью обычного средства из детской аптечки можно отполировать потерявшую блеск черную раковину, рассказала тиктокерша по имени Кристал, ведущая аккаунт под названием @chrystalspalace. На ролик обратило внимание издание The Sun.

По словам Кристал, она пожалела об установке черной раковины, потому что на ней виднее налет, и ее труднее чистить, чем обычную металлическую. В видеоролике она рассказала, что чистит раковину с помощью лимонов, уксуса и детского массажного масла. «Разрежьте лимоны, сбрызните соком раковину, потом добавьте уксуса на места с налетом. Накройте упаковочной пленкой, чтобы не высохло, и через десять минут отскребайте дочиста», — объяснила она.

Подсохшую раковину Кристал протирает с помощью детского масла. «Весь процесс занимает около получаса, но оно того стоит. Детское масло отталкивает воду и препятствует образованию налета», — объяснила любительница уборки.

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Ранее сообщалось, что мексиканская тиктокерша Ванеса Амаро объяснила, как правильно мыть помутневшую душевую кабину. Она советует использовать для этого средство для унитаза.

Александра Лисица
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