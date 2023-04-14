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12:12, 14 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные пресекли попытку скорректировать огонь артиллерии ВСУ

Бойцы 15-й бригады группировки «Центр» отследили и уничтожили оператора БПЛА ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Чёрные гусары»

Российские военные уничтожили позицию украинского оператора БПЛА, отследив действия противника с воздуха. Видео опубликовано в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая относится к группировке «Центр».

На кадрах видно, как российский беспилотник отслеживает в лесопосадке украинского оператора БПЛА, корректировавшего огонь артиллерии по позициям ВС России.

В режиме реального времени координаты были переданы танкистам, которые нанесли удар по вражеской позиции.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения польской САУ Krab, поставленной ВСУ. Кадры объективного контроля сняты с помощью российских беспилотников.

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Варвара Кошечкина
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