Бойцы 15-й бригады группировки «Центр» отследили и уничтожили оператора БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили позицию украинского оператора БПЛА, отследив действия противника с воздуха. Видео опубликовано в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, которая относится к группировке «Центр».

На кадрах видно, как российский беспилотник отслеживает в лесопосадке украинского оператора БПЛА, корректировавшего огонь артиллерии по позициям ВС России.

В режиме реального времени координаты были переданы танкистам, которые нанесли удар по вражеской позиции.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения польской САУ Krab, поставленной ВСУ. Кадры объективного контроля сняты с помощью российских беспилотников.