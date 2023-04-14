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23:23, 14 апреля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности позднего завтрака

Диетолог Королева предупредила, что поздние завтраки могут привести к набору лишнего веса

Фото: Rachel Park / Unsplash

Диетолог Маргарита Королева в беседе с радио Sputnik предупредила россиян, что поздние завтраки могут привести к набору лишнего веса из-за особенностей метаболизма человека.

По ее словам, если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Она пояснила, что организм начнет экономить энергию, в результате скорость метаболизма весь день будет низкой.

Королева отметила, что замедление метаболизма может привести к увеличению массы тела. Она порекомендовала завтракать в первый час после пробуждения. «В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи», — сказала специалист.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева перечислила несколько продуктов, снижающих риск переломов у пожилых людей. В частности, для профилактики переломов организму необходимы кальций и магний, которые можно получить из петрушки, кресс-салата, базилика.

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Марина Совина
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