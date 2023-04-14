Седьмого участника убийства российского подростка задержали в аэропорту

В Челябинске СКР задержал седьмого участника убийства подростка в драке геймеров

В Челябинске следователи задержали 20-летнего мужчину, причастного к убийству 17-летнего местного жителя, чье тело было найдено у компьютерного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Шашков.

По его словам, задержанный является седьмым фигурантом дела. Мужчина пытался скрыться от следствия. Его задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию. Ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте.

Мужчина участвовал в драке двух групп геймеров, закончившейся убийством подростка.

13 апреля сообщалось об аресте шестерых причастных к расправе над несовершеннолетним, четверо из них оказались иностранцами. По версии следствия, между ними и подростком произошел конфликт в социальных сетях, который молодые люди решили выяснить на встрече 9 апреля у компьютерного клуба. Там мужчины избили потерпевшего и нанесли ему ножевое ранение, после чего украли мобильный телефон и скрылись. Подросток скончался на месте.