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16:38, 14 апреля 2023Россия

Получивший 11 лет за убийство из-за родительского чата россиянин вступил в ЧВК

В Волгограде получивший 11 лет за убийство из-за родительского чата мужчина вступил в ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Волгограде приговоренный к 11-летнему тюремному заключению за убийство Арсен Мелконян вступил в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Мужчина вернулся домой из мест заключения спустя полгода, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Осенью 2022 года Мелконян вместе еще с одним мужчиной избил риелтора Романа Гребенюка в одном из отделений Сбербанка. Поводом для конфликта стал спор в родительском чате. Россиянин скончался, не приходя в сознание.

По словам знакомых Мелконяна, бывший заключенный принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Он якобы был ранен и получил помилование.

Близкие погибшего опасаются вернувшегося из зоны боевых действий мужчину. «Здесь все в шоке», — рассказала каналу подруга семьи риелтора. Она добавила, что Мелконян «не оставит ситуацию, которая с ним произошла».

Приговор Мелконяну огласили в марте 2022 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще двое фигурантов: его сестра и ее муж. Их приговорили к семи и пяти с половиной годам тюремного заключения соответственно.

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Алан Босиков
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