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Суд огласил приговор фигурантам убийства после ссоры в родительском чате

Суд дал сроки от 5,5 до 11 лет за убийство после ссоры в родительском чате

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Суд огласил приговор фигурантам убийства после ссоры в родительском чате — они получили сроки от 5,5 до 11 лет в зависимости от роли каждого из них. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 22 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно приговору, Арсен Мелконян получил 11 лет колонии строгого режима; помогавший ему Арман Смбатян — 7 лет строгого режима, а Анна Мелконян, с действий которой началось приготовление к преступлению – 5 лет и 6 месяцев общего режима.

По данным следствия, Анна привлекла к сведению счетов своих брата Арсена и мужа Армана после того, как в октябре 2020 года ее оскорбил мужчина в родительском чате. Конфликт произошел из-за того, что родители не смогли договориться о дате проведения теста в школе своих детей.

Арсен подкараулил оппонента сестры и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове; Анна и Арман помогли ему заманить жертву в ловушку и наблюдали за обстановкой. Спустя неделю пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после этого всех троих причастных задержали. По данным суда, Арсен просил переквалифицировать преступление со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» на менее тяжкую «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Суд отказал.

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Леонид Микуляк
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