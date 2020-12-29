Россиянин пойдет под суд из-за убийства после ссоры в родительском чате

В Волгоградской области обвиняемые в убийстве мужчины после ссоры в родительском чате пойдут под суд. Об этом во вторник, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего убийцы, его 33-летней сестры, которая спровоцировала конфликт и ее 32-летнего мужа, который предложил сопернику разобраться по-мужски и организовал встречу, закончившуюся убийством.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.

2 ноября сообщалось, что коллега жителя Волгограда, который был убит из-за спора в родительском чате, рассказала о его последней просьбе. Убитый подозревал, что злоумышленники выследят его. «Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться», — рассказала женщина о последней просьбе своего коллеги.

23 октября сестра нападавшего Анна и пострадавший Роман не смогли найти компромисс при выборе даты проведения теста для школьников. Обычная переписка перешла в разговор на повышенных тонах. К беседе подключился Арман, муж Анны, который предложил «разобраться по-мужски». Вечером того же дня брат Светланы направился с коллегой в банк на сделку, там его поджидали Арман и брат его супруги. Между мужчинами завязалась драка. Роман получил от брата женщины из чата сильный удар кастетом, который привел к перелому черепа и последующей смерти.