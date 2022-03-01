Обвиненный в убийстве после ссоры в родительском чате обратился к суду в стихах

Арсен Мелконян, обвиненный в убийстве жителя Волгограда после ссоры в родительском чате, на прениях сторон обратился к суду в стихах; на этом же заседании представитель потерпевшей стороны попросила суд не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание, и дать подсудимому 15 лет, а его родственникам — сроки в 15 и 12 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 1 марта, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным суда, Арсен Мелконян попросил переквалифицировать преступление со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» на «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Это менее тяжкая статья, и по ней наказание составляет до двух лет лишения свободы, в то время как по вменяемой — до 15 лет. В какой-то момент в своем последнем слове мужчина перешел на стихотворную форму:

«Вину свою я признаю / Но не в убийстве, а в побоях. / Я защищал свою семью / За честь семьи стою горою. / Испокон веков всех нас учили / Мол, мы защитники семьи / Нечаянно причинил смерть Роме / А превратили в терроризм. / … В законность перестал я верить. / Кругом бардак и беспредел. / Судят людей по резонансу / Чужд им закон страны моей».

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года родители не смогли договориться о дате проведения теста в школе своих детей. Тогда родственник зачинщицы конфликта Анны подкараулил ее оппонента и вызвал на разговор «по-мужски», в ходе которого ударил его кастетом по голове. Спустя неделю пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Уже на следствии знакомая погибшего рассказала о его последних словах.