Врач оценила риски популярной косметической процедуры

Косметолог Абрамова: пилинг рыбками гарра руфа может быть опасной процедурой

По мнению врача-косметолога и дерматовенеролога Виктории Абрамовой, пилинг рыбками гарра руфа может быть опасной процедурой из-за несоблюдения правил гигиены во время ее проведения. Риски популярной косметической манипуляции она оценила в беседе с Life.

Главное опасение у специалистки вызывает соответствие воды в аквариуме санитарным нормам. Она напомнила, что во время процедуры человек опускает ноги или руки в резервуар с рыбками, которые поедают ороговевшие слои кожи и очищают ее.

Вода в используемых емкостях не меняется после каждого клиента. Она не содержит хлора, как в обычных бассейнах, так как это губительно для рыб. Не уверена, что и фильтрационные установки справляются со своей задачей при высокой нагрузке. К тому же комфортная температура воды создает благоприятные условия для размножения попавших туда микроорганизмов Виктория Абрамова врач-косметолог, дерматовенеролог

Дерматолог предупредила, что любители этой косметической услуги оказываются в зоне риска кожных заболеваний, вызванных грибковыми или бактериальными инфекциями. Это связано с тем, что основной способ передачи таких болезней — контактно-бытовой, то есть человек может заразиться во время процедуры от предыдущего клиента, если тот был заражен.

Кроме того, Абрамова обратила внимание, что пилинг рыбками противопоказан людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью и пониженным иммунитетом. У этих пациентов, по словам врача, снижена барьерная функция кожи, что повышает риск развития кожных инфекций, которые осложняют течение основного заболевания.

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