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19:06, 14 апреля 2023Забота о себе

Врач оценила риски популярной косметической процедуры

Косметолог Абрамова: пилинг рыбками гарра руфа может быть опасной процедурой

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

По мнению врача-косметолога и дерматовенеролога Виктории Абрамовой, пилинг рыбками гарра руфа может быть опасной процедурой из-за несоблюдения правил гигиены во время ее проведения. Риски популярной косметической манипуляции она оценила в беседе с Life.

Главное опасение у специалистки вызывает соответствие воды в аквариуме санитарным нормам. Она напомнила, что во время процедуры человек опускает ноги или руки в резервуар с рыбками, которые поедают ороговевшие слои кожи и очищают ее.

Вода в используемых емкостях не меняется после каждого клиента. Она не содержит хлора, как в обычных бассейнах, так как это губительно для рыб. Не уверена, что и фильтрационные установки справляются со своей задачей при высокой нагрузке. К тому же комфортная температура воды создает благоприятные условия для размножения попавших туда микроорганизмов

Виктория Абрамоваврач-косметолог, дерматовенеролог

Дерматолог предупредила, что любители этой косметической услуги оказываются в зоне риска кожных заболеваний, вызванных грибковыми или бактериальными инфекциями. Это связано с тем, что основной способ передачи таких болезней — контактно-бытовой, то есть человек может заразиться во время процедуры от предыдущего клиента, если тот был заражен.

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Кроме того, Абрамова обратила внимание, что пилинг рыбками противопоказан людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью и пониженным иммунитетом. У этих пациентов, по словам врача, снижена барьерная функция кожи, что повышает риск развития кожных инфекций, которые осложняют течение основного заболевания.

Ранее косметолог клиники Miss Magnet Beauty Clinic Юлия Муравина назвала самые опасные процедуры для красоты. По ее словам, подтяжка лица золотыми нитями дает кратковременный эффект и может серьезно навредить здоровью.

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Екатерина Улитина
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