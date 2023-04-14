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20:24, 14 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания

Психолог Рамани Дарвасула: пустые обещания выдают манипуляторов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Некоторые люди дают ложные романтические обещания, чтобы манипулировать и удерживать «жертву» рядом с собой, считает психолог Рамани Дарвасула. Способы распознать ложь и отличить пустые слова от правды она назвала журналу Men's Health.

По словам эксперта, зачастую ложные романтические обещания выдают нарциссов и манипуляторов. Такие люди отзеркаливают объект своей любви и говорят то, что он или она хочет услышать, объяснила психолог. Например, девушке, мечтающей о семейном быте, манипулятор пообещает свадьбу, дом и много детей, любительнице экстрима — путешествия и приключения.

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Дарвасула отметила, что чаще всего манипуляторы не выполняют свои обещания, и дала совет, как раскрыть обман. Она призвала задавать больше уточняющих вопросов о каждом данном обещании, отслеживать, как продвигается исполнение каждого обязательства. Если человек не держит данное им слово, психолог призвала не верить оправданиям и попыткам переложить ответственность. Она посоветовала попробовать обсудить проблему либо просто завершить отношения.

Ранее сексолог Екатерина Иванова объяснила привлекательность альфонсов для женщин. По ее словам, такие мужчины нравятся женщинам, потому что умело ими манипулируют.

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Екатерина Улитина
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