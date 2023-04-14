Психолог назвала способ распознать ложные романтические обещания

Психолог Рамани Дарвасула: пустые обещания выдают манипуляторов

Некоторые люди дают ложные романтические обещания, чтобы манипулировать и удерживать «жертву» рядом с собой, считает психолог Рамани Дарвасула. Способы распознать ложь и отличить пустые слова от правды она назвала журналу Men's Health.

По словам эксперта, зачастую ложные романтические обещания выдают нарциссов и манипуляторов. Такие люди отзеркаливают объект своей любви и говорят то, что он или она хочет услышать, объяснила психолог. Например, девушке, мечтающей о семейном быте, манипулятор пообещает свадьбу, дом и много детей, любительнице экстрима — путешествия и приключения.

Дарвасула отметила, что чаще всего манипуляторы не выполняют свои обещания, и дала совет, как раскрыть обман. Она призвала задавать больше уточняющих вопросов о каждом данном обещании, отслеживать, как продвигается исполнение каждого обязательства. Если человек не держит данное им слово, психолог призвала не верить оправданиям и попыткам переложить ответственность. Она посоветовала попробовать обсудить проблему либо просто завершить отношения.

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