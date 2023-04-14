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20:37, 14 апреля 2023Силовые структуры

Безработного россиянина осудят за убийство продавца Lada Granta

В Краснодаре безработного россиянина осудят за убийство кувалдой владельца Lada Granta

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Краснодаре 44-летнего россиянина осудят за убийство 30-летнего жителя станицы Новотитаровской и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, где спрятал вещи жертвы и орудие убийства. Сейчас он находится в СИЗО.

По данным следствия, обвиняемый, у которого не было постоянной работы, решил похитить чужую машину и продать ее. Он нашел объявление незнакомого мужчины, который выставил на продажу свой автомобиль Lada Granta, несколько раз встретился с ним и договорился о покупке. Вечером 11 декабря прошлого года фигурант попросил россиянина приехать к нему домой в СНТ «Лекраспромовец» якобы для заключения сделки.

Хозяин автомобиля подписал и передал ему договор купли-продажи. Дождавшись, когда прежний владелец отвернется, фигурант несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм тот скончался на месте. Тогда обвиняемый положил тело в машину, отвез в Динский район и закопал в поле.

«Также он выбросил в разных местах орудие убийства, лопату, а также два мобильных телефона потерпевшего», — добавила Пушкина.

Когда знакомые потерпевшего приехали к новому владельцу авто и спросили, где находится их друг, он ответил, что рассчитался с ним и отвез его домой.

Тогда сестра убитого обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Сотрудники СКР и МВД быстро установили личность предполагаемого убийцы.

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Елизавета Новикова
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