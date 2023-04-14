Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 14 апреля 2023Россия

Шестилетний ребенок умер на подготовительных занятиях в ТЦ под Москвой

MK.RU: шестилетний мальчик умер на подготовительных занятиях в ТЦ в подмосковном Быково

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шестилетний мальчик умер на подготовительных занятиях, проходивших в торговом центре (ТЦ) в подмосковном селе Быково, пишет MK.RU.

По данным издания, ребенка привез в ТЦ отец. Внезапно во время занятий дошкольник почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Сотрудники ТЦ пытались помочь мальчику, однако он скончался до приезда медиков. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

6 апреля сообщалось, что в башкирском Октябрьском 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Мальчику вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти. В учебном заведении отказались от комментариев. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

В конце марта в школе Симферополя скончался подросток после урока физкультуры. До этого у юноши были диагностированы проблемы с сердцем, также он страдал от повышенного давления. Тем не менее его допустили к спортивным занятиям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили об изменившейся тактике обстрелов украинской артиллерии
Медведев извинился за поведение на турнире ATP в Монте-Карло
Стрелков отреагировал на сообщения о проверке на предмет дискредитации армии
Обокравший храм россиянин выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем
Шестилетний ребенок умер на подготовительных занятиях в ТЦ под Москвой
Пропавшую без вести звезду сериала «Дрейк и Джош» нашли
Умер известный кинокритик Юрий Богомолов
В Австрии указали на «ошеломительную» разницу цен на топливо в США и Евросоюзе
В Крыму предложили лишить Киев выхода к Черному морю
Мастер по наращиванию ресниц описала шесть самых распространенных типов клиентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.