Шестилетний ребенок умер на подготовительных занятиях в ТЦ под Москвой

MK.RU: шестилетний мальчик умер на подготовительных занятиях в ТЦ в подмосковном Быково

Шестилетний мальчик умер на подготовительных занятиях, проходивших в торговом центре (ТЦ) в подмосковном селе Быково, пишет MK.RU.

По данным издания, ребенка привез в ТЦ отец. Внезапно во время занятий дошкольник почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Сотрудники ТЦ пытались помочь мальчику, однако он скончался до приезда медиков. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

6 апреля сообщалось, что в башкирском Октябрьском 14-летний ученик одной из школ умер на перемене. Мальчику вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти. В учебном заведении отказались от комментариев. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

В конце марта в школе Симферополя скончался подросток после урока физкультуры. До этого у юноши были диагностированы проблемы с сердцем, также он страдал от повышенного давления. Тем не менее его допустили к спортивным занятиям.