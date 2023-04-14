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10:34, 14 апреля 2023Наука и техника

В России начали создавать полностью электрический авиадвигатель

«Эколибри»: в России началось создание полностью электрического авиадвигателя

Фото: Sora Sagano / Unsplash

В России началось создание полностью электрического авиадвигателя. Об этом РИА Новости рассказал председатель научно-технического совета компании «Эколибри» Алексей Рогозин.

По его словам, прототип ЕМ-01 — первого двигателя из семейства авиационных силовых агрегатов нового поколения — может использоваться при создании тяжелых беспилотников и пассажирских самолетов. «Кроме того, мы предполагаем, что этот набор технологий может быть в дальнейшем востребован в автомобиле- и судостроении», — сказал председатель совета.

Впоследствии двигатель будет проходить сертификацию Росавиации, а его главной особенностью является электропривод с безредукторной передачей. «При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих», — уточнили в «Эколибри».

Планируемая мощность двигателей семейства составит от 10 до 200 киловатт.

В июне сообщалось, что Научно-производственное объединение «Андроидная техника» создало самый маленький в мире бесколлекторный электродвигатель.

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Иван Потапов
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