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15:56, 14 апреля 2023Мир

В Госдуме рассказали об ожиданиях от встречи глав Минобороны России и Китая

Депутат Новиков: главы Минобороны России и Китая обсудят иностранные военные базы
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ходе встречи министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Ли Шанфу обсудят иностранные военные базы и вопросы, связанные с защитой границ двух стран. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«У России и Китая есть общие интересы, связанные с защитой границ и независимости, в зоне Азии у ряда стран-сателлитов США расположены военные базы. Базы на территории Южной Кореи и Японии находятся вблизи от обеих наших стран, что тоже создает определенный контур напряженности», — сказал он.

Учитывая общую обстановку и то, что мир не становится стабильнее, необходимо согласование наших общих интересов и взглядов

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Новиков также отметил тенденцию к сближению интересов России и Китая.

«Военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией развивается по нарастающей, это связано с необходимостью профилактирования существующих угроз в современном мире», — добавил депутат.

14 апреля стало известно, что Ли Шанфу приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Позднее в Минобороны России сообщили, что главы ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

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Кирилл Садовский
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