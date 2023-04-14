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11:06, 14 апреля 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы 14 апреля отменили и задержали 19 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 14 апреля, отменили и задержали 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Стало известно, что во Внуково отменены вылеты шести самолетов, три авиарейса перенесены. В Домодедово задержаны семь рейсов, один отменен. В Шереметьево перенесен вылет двух воздушных судов.

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24 апреля 2022

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее в апреле российский лайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем у пассажирки. Непредвиденная ситуация произошла на самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Хабаровска в Екатеринбург. Отмечается, что находящаяся на борту 80-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета и потеряла сознание.

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Фариза Бацазова
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