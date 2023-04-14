Глава Генштаба ВС раскрыл подробности внезапной проверки Тихоокеанского флота

Глава Генштаба ВС Герасимов: внезапная проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа

Внезапная проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

На первом этапе флот приведут в полную боеготовность. Помимо этого, будут проверены силы противовоздушной обороны и авиации. Затем будет осуществлено развертывание сил постоянной готовности в районах боевой подготовки.

На завершающем этапе проверки военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи, добавил Герасимов. Глава Генштаба поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия.

О начале внезапной проверки Тихоокеанского флота объявил в пятницу, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу. Основной целью проверки он назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В ходе проверки будут произведены ракетные пуски, также в ней будет задействована дальняя авиация.